Фомин дает показания на Навального и Соболь

Сергей Фомин, фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля, называет «персонально ответственных» за последствия незаконных акций в своих показаниях Следственному комитету Москвы. По его словам, это политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь. В частности, ответственных за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в СИЗО. Об этом сообщило интернет-издание «Наша версия» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Подчеркивается, что его заявление следователям полностью соответствует цитатам из интервью, ранее предоставленным некоторым СМИ. В частности, Сергея Фомина цитировала «Медиазона».

— Я не знал всю подоплеку, — говорит Сергей Фомин. — Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей (выйти) на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы.

Сергей Фомин добавил, что всем тем, кто участвует в протестных акциях, тоже следовало бы вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свои убеждения.

— Но я призываю всех быть осторожными, — сказал Сергей Фомин. — Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных.

Ранее сообщалось, что 36-летний Сергей Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь, собирал подписи за ее выдвижение в качестве кандидата в Мосгордуму. Он стал одним из 11 фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. Сегодня Фомин добровольно сдался полиции, после чего был задержан следователями.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная правительством города акция. Причиной проведения митинга стал отказ в регистрации нескольким кандидатам. Мосгоризбирком выявил в подписных листах подписи умерших людей. Кандидаты, вместо того чтобы обжаловать решение комиссии в установленном порядке, созвали граждан на несанкционированные мероприятия. Власти столицы несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг. Однако получили отказ. После акции 27 июля заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы. Еще одна несогласованная акция была проведена 3 августа.

СПРАВКА

В соответствии с опросом ВЦИОМ большинство россиян (69 процентов) согласны с жесткими действиями властей в ситуации с несогласованными митингами. Респонденты отвечали на вопрос, согласны или не согласны они с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. 61 процент опрошенных москвичей ответили «скорее согласен», 26 процентов — «скорее не согласен», 13 процентов затруднились ответить. Опрос был проведен 30 июля.

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