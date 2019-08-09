Восемь полнометражных картин включили в программу Московского кинофестиваля «Будем жить»
В конкурсную программу VIII Московского кинофестиваля «Будем жить», которая будет проходить с 23 по 31 августа, вошли восемь полнометражных художественных фильмов.
Традиционно проведение мероприятий приурочено ко Дню российского кино. Однако в 2019 году есть еще один повод – Год театра в России.
В Союзе кинематографистов РФ сообщили, что акцент программы сделали на дебютных полнометражных лентах.
— В конкурсе представлены фильмы лауреата «Кинотавра» Бориса Акопова, Петра Олевского, Ивана Снежкина, а также вторые фильмы Анара Аббасова, Дмитрия Давыдова, Ян Гэ, Ильсеяр Дамаскиной и Рустама Рашитова, — говорится на официальном сайте Союза кинематографистов.
Кроме того, в программу вошел отечественный фильм «Странники терпения», являющийся претендентом на премию «Золотой глобус». Картину снял режиссер Владимир Алеников.
Добавим, что церемония открытия состоится на Поклонной горе в специально оборудованном шатре.
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