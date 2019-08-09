Украшающим театр Ермоловой атлантам, вернут былую мощь

Реставрация атлантов, украшающих главный фасад Театра Ермоловой, завершится осенью. Сейчас мастера отливают в гипсе утерянные элементы скульптур. Как продвигается работа, рассказали сами реставраторы.

Выпускник политехнического техникума Валентин Громушкин этим летом участвует в реставрации уже не как практикант, а как специалист. Дипломированный художник-реставратор заполняет гипсом рыжую силиконовую форму — портретную маску, которую ранее сняли с головы уцелевшего атланта. Рядом на столе сохнет фрагмент левой руки могучего титана. Часть плеча и локоть весят примерно 40 килограммов.

— Это только снизу, когда идешь по Тверской улице, атланты кажутся миниатюрными, а на самом деле скульптуры, как и должно титанам, довольно мощные, — говорит реставратор Алексей Тихонов. — Скульптурная пластика у фигур очень хорошая. Видно, что атлантов делал мастер высокого уровня.

Скульптурная пластика у фигур очень хорошая. Видно, что атлантов делал мастер высокого уровня, рассказал реставратор Алексей Тихонов Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Всего специалистам предстоит восстановить двух из четырех атлантов. Если стоять лицом к арке здания, скульптурная пара с видимыми разрушениями расположена справа. У одного атланта не хватает руки и пробита голова. У другого — «посыпались» плечи. Недостающие элементы реставраторы восстанавливают по хорошо сохранившимся до наших дней скульптурам с левой стороны дома.

— Как только черновые слепки оригинальных деталей будут готовы, мы доведем их до идеала и уже по ним сделаем формы для отливки финального варианта скульптурных частей, — описал процесс восстановления недостающих элементов Тихонов. — Исторически атланты сделаны из гипса. Это самый распространенный материал конца XIX — начала XX века. Однако итоговые детали мы отольем из современного полимербетона. Он выглядит как гипс, но гораздо прочнее.

Выпускник политехнического техникума Валентин Громушкин этим летом участвует в реставрации уже не как практикант, а как специалист Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

На все это у реставраторов уйдет около трех недель. Затем они приступят к монтажу готовых элементов на их законное место. Как признались специалисты, это будет самый сложный и ответственный этап работы. Ведь им предстоит восстановить целостность скульптур прямо на здании: аккуратно собрать пазл и не повредить исторические части фигур. Воссозданных атлантов покроют защитным слоем краски.

- Можно предположить, что атланты изначально были белыми, но потом каждый последующий собственник этого дома перекрашивал их по-своему, о чем свидетельствует несколько красочных слоев, которые мы нашли. Интересно, что один из них был цвета крепкого кофе, - рассказал Алексей Тихонов. – Я никак не ожидал, что лепной декор на Тверской улице когда-то мог быть темным.

Интересный факт для москвоведов. Впрочем, на этот раз неожиданностей не будет. Реставраторы оставят классический белый цвет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Знаменитые атланты Театра имени Ермоловой — яркая деталь начала Тверской улицы. Однако скульптуры постепенно стали разрушаться. Этим летом мы приняли решение не дожидаться комплексной реставрации здания и совместно с Российской ассоциацией реставраторов приступили к восстановлению атлантов.

Читайте также: Реставрацию Московской консерватории завершат в 2021 году