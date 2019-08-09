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Как спасти урожай на даче в непогоду и во сколько это обойдется

Иван Зубков
• 19:30 • 9 августа 2019
Чтобы не испытывать проблем с урожаем, лучше предпринимать превентивные меры
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Чтобы не испытывать проблем с урожаем, лучше предпринимать превентивные меры
Фото: Анастасия Кочеткова, «Вечерняя Москва»

Аномально холодное лето нанесло ущерб дачникам и садоводам. Об этом заявил председатель московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», директор Института стратегической безопасности Юрий Шалыганов в беседе с «Вечерней Москвой». 

Он рассказал, как избежать последствий природных сюрпризов и отстоять урожай. Главное — выращивать растения, устойчивые к местному климату, использовать теплицы с обогревом, инфракрасными лампами и системой капельного орошения. Эксперт сообщил, сколько это будет стоить, и можно ли рассчитывать на вызревание плодов и овощей этим летом.

— Погода нас в этом году не балует: заливает водой, температуры низкие. Яблоки, особенно поздних сортов, вызревают. Во всяком случае у меня на участке они нормальные. На прошлой неделе сняли первый урожай ранних сортов. Вообще, с учетом нашей погоды, когда то жара, то холод, надо готовиться ко всему заранее и ставить теплицы, чтобы можно было собрать урожай. Или сажать кустарники, которые гарантированно дадут ягоду: крыжовник, малину, смородину. У меня ранние сорта малины и крыжовника, и мы собрали их еще до холодов, в июне. Виноград в этом году не очень хорошо вызревает. Хотя ранние сорта обычно можно снимать уже в начале сентября, — сказал Шалыганов.

По его словам, люди оказались не готовы к тому, что в июле будет температура октября. Но не нужно спешить собирать недозревшие плоды.

— Что реально помогает, так это теплицы. В них урожай огурцов собрали уже в начале июня. А вот на грунте плодов не было и в июле. Такая ситуация вызывает тревогу, так как для садоводов это не просто забава, а в первую очередь запасы витаминов на зиму. Я думаю, погода еще стабилизируется — спешить собирать морковь и свеклу, чтобы они не утонули, не нужно. Да и не созрели они еще. Повторюсь: тепличным растениям ничто не угрожает, а тем, у кого их нет, нечего снимать. Все потому, что для тех же огурцов нужны теплые ночи, а их нет, — пояснил собеседник «ВМ».

Теплица защищает не только от холода, но и от перегрева, уточнил Шалыганов. В ней можно организовать капельный полив, и это стоит не очень дорого. В ненастную погоду ее закрывают, чтобы создать хороший микроклимат. В частности, с помощью инфракрасной лампы, которая предупреждает обморожение.

Если ночью включать лампу на два с половиной киловатта, электричество обойдется примерно в 80 рублей. Сама лампа — в две тысячи рублей. Оросительная система может представлять собой обычную бочку на 500 литров с лентой для капельного орошения за 300–400 рублей. Их нужно купить несколько и просто раскидать по грядкам, никаких больше вложений не требуется, — посоветовал Юрий Шалыганов

Среднестатистическая теплица из поликарбоната стоит 12–14 тысяч рублей. Это при размере 6 на 3 метра. Получается 18 квадратов. Такая теплица на участке должна быть, по крайней мере, одна.

— У меня, например, на 24 квадратных метра. И с нее урожай даже не успеваем съесть, если не консервировать. Приходится раздавать друзьям. Поэтому одной теплицы хватит, чтобы обеспечивать себя хорошими, качественными продуктами, — подчеркнул председатель московского отделения «Союза садоводов России».

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