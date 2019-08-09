Концерт Показательного оркестра МЧС пройдет в музее-заповеднике «Кузьминки»
Показательный оркестр МЧС России под руководством подполковника внутренней службы Антона Кожеватова выступит 10 августа в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».
Выступление состоится в рамках программы «Военные оркестры в парках».
На официальном сайте Информационного центра правительства Москвы сообщили, что мероприятие проведет дирекция фестиваля «Спасская башня».
Отмечается, что Показательный оркестр МЧС исполняет композиции различных жанров. Посетители концерта услышат военные марши, филармонические композиции, рок-песни и не только.
Кроме того, коллектив сотрудничает с известными современными исполнителями.
Начало концерта назначили на 17:00. Мероприятие пройдет при поддержке Минобороны России и Департамента культуры города Москвы.
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