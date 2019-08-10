Агентство Fitch повысило рейтинг России
Международное агентство Fitch подняло рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB».
При этом аналитики агентства дают стабильный прогноз по развитию российской экономики, подчеркивая укрепление стабильности в макроэкономике, сокращение зависимости от нефтяных цен и рост устойчивости к внешним шокам.
Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов отметил, что рейтинг по оценке Fitch вернулся к уровню 2014 года — до наложения антироссийских санкций в связи с включением Крыма в состав Российской Федерации.
Силуанов поприветствовал решение аналитиков Fitch, сообщает РИА Новости.
Ранее агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.
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