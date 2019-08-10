Росрыболовство разъяснило новые правила рыбалки
Пресс-служба Федерального агентства по рыболовству дала разъяснения по новым нормам регулирования любительской рыбной ловли, которые начнут действовать 1 января 2020 года.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, новые правила помешают процветанию браконьерства и создадут условия для комфортной рыбалки ответственных граждан.
Введенное в законодательство понятие любительской рыбной ловли трактуется как деятельность по удовлетворению личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил. При этом вводятся определенные ограничения для защиты водных биоресурсов и среды их обитания.
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов уточнил, о каких ограничения идет речь. В частности, рыбакам-любителям запрещено пользоваться сетями (за исключением определенных районов). Вводятся суточные нормы, вылов сверх которых запрещается.
Полный список ограничений приводится на официальном сайте Росрыболовства.
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