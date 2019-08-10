Названы самые интересные фестивали на открытом воздухе 10 и 11 августа
Аналитики туристической отрасли изучили фестивали под открытым небом (опен-эйр), предстоящие 10 и 11 августа, и назвали наиболее интересные события наступивших выходных.
Лидером среди опен-эйров стал музыкальный фестиваль ZAVTRA в Санкт-Петербурге. Помимо выступлений известных артистов и коллективов гостям предложат пространство мультимедийного и интерактивного искусства, маркет экологичных товаров, фудкорты и лаундж-зоны.
Туристам предлагают также побывать на мировом чемпионате фейерверков в Калининграде, на котором выступит и российская команда. Развлекать гостей будут Сергей Лазарев, Fly Project и Dr. Alban.
Замыкает тройеу лучших опен-эйров фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет на территории Болгарского музея-заповедника (Татарстан). Гостям покажут сражения рыцарей, конный турнир, массовый турнир по историческому средневековому бою, фаер-шоу, ярмарка ремесленников и мастер-классы по средневековым ремеслам.
Рейтинг составили эксперты аналитического агентства «ТурСтат» на основе популярности и уникальности событий.
Ранее аналитики назвали лучшие гастрономические фестивали августа.
Читайте также: Бархатный тур. Где провести отпуск осенью в России