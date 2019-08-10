Бесконтактная оплата проезда появится на всех маршрутах Мосгортранса с сентября
С сентября 2019 года на около 800 маршрутах «Мосгортранса» можно будет оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона. Для удобства пассажиров все автобусы оборудуют валидаторами нового образца.
Пассажиры могут расплатиться картами, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, или с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Одна поездка стоит 42 рубля.
По словам директора службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилла Кислякова, пользоваться бесконтактным способом оплаты быстро и удобно.
— Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса, — добавил он.
Впервые подобная система заработала в ноябре 2017 года. Во время чемпионата мира по футболу новые валидаторы появились в транспорте, который курсировал вблизи стадионов и в центре Москвы. Оплатить проезд банковской картой можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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