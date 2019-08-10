Дональд Трамп не сразу вспомнил, кто такой Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп не смог сразу вспомнить фамилию нынешнего президента Украины.
Один из журналистов поинтересовался у американского лидера, планирует ли он пригласить Владимира Зеленского в Белый дом.
— О ком вы говорите? — переспросил президент США.
После уточнения Дональд Трамп назвал украинского коллегу «разумным парнем». Он отметил, что Зеленский хочет в ближайшее время с официальным визитом приехать в Вашингтон. Видеозапись выступления Дональда Трампа появилась на YouTube.
Напомним, что 31 марта этого года на Украине состоялся первый тур президентских выборов, в котором наибольшее число голосов (30,24 %) набрал Владимир Зеленский. Он почти в два раза опередил действовавшего на тот момент президента Петра Порошенко.
Во втором туре выборов, в который Зеленский вышел вместе с Порошенко, он набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов избирателей.
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