Карта москвича: где оформить и какие преимущества она дает

Более 27,5 тысячи людей предпенсионного возраста оформили карту москвича в этом году. Об этом 10 августа сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Стоит отметить, что получить такую карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Для этого им необходимо иметь страховой стаж.

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Карта москвича дает ряд преимуществ. Так, по ней можно бесплатно ездить на общественном транспорте, причем не только в Москве, но и в Московской области, получать различные скидки на товары. А еще карта позволяет без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги и штрафы на портале мэра Москвы.

— Карта москвича дает возможность людям предпенсионного возраста легко и просто пользоваться льготами, которые для них предусмотрены, — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, добавив, что этот документ сделает жизнь людей старше 50 лет комфортнее.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Кстати, аналогичную карту могут получить пенсионеры, члены многодетных семей, беременные женщины, студенты и военнослужащие. По ней можно попасть в ряд музеев, арендовать спортинвентарь в парке Горького и многое другое.

Оформить карту можно в центрах госуслуг «Мои документы». Изготовление займет до 30 дней.

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