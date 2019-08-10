Марат Хуснуллин: На западе Москвы создается новая магистраль

На новой вылетной магистрали установят более 20 искусственных сооружений. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, новую вылетную магистраль образуют Южный дублер Кутузовского проспекта, участок от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе, ул. Генерала Дорохова с развязкой на пересечении с МКАД. Она находится на западе Москвы.

— Общая протяженность построенных дорожных объектов составит 28 километров, — приводит слова Хуснуллина агентство «Москва».

Заммэра добавил, что сам проект очень сложный из-за того, что практически четверть строительного объема составят как раз искусственные сооружения.

— Всего на этой трассе будет 23 различных дорожных объекта общей протяженностью более 6 километров, а также шесть пешеходных переходов, — уточнил он.

Для строительства магистрали были переложены инженерные сети. Это, подчеркнул заммэра, непростая работа, которая ведется в условиях городской застройки.

— Для строительства новой дороги потребовалось переложить около 400 километров инженерных коммуникаций, — сказал Хуснуллин.

В Стройкомплексе добавили, что создание объектов улично-дорожной сети остается приоритетным направлением. Так, в последние годы в столице построили 800 километров дорог и 246 мостов, тоннелей и эстакад.

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