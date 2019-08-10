Сергей Левкин: Количество стройотрядов на объектах Москвы удвоилось
Количество студенческих строительных отрядов удвоилось за год. Как сообщил в субботу, 10 августа, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, молодежь все активнее участвует в хозяйственной деятельности.
— Летом шесть студенческих строительных отрядов из ведущих вузов и колледжей задействованы на строительстве жилых объектов в Москве. Это отличная школа жизни и возможность на практике применить полученные теоретические знания, – отметил он.
По его данным, в городе на строительстве крупных жилых объектов задействованы 85 будущих молодых специалистов. Среди их обязанностей — устройство кирпичной кладки, монтаж вентиляции и кондиционирования, энергетика, отделочные и электромонтажные работы. Сами застройщики, по словам Левкина, довольны работой учащихся .
Он обратил внимание, что в этом году движение студенческих отрядов Российской Федерации отмечает 60-летний юбилей. Всего через школу студенческих отрядов прошло около 19 миллионов человек.
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