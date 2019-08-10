Все больше москвичей ходят на завтрак в кафе и рестораны
Утренних посетителей кафе и ресторанов в Москве с каждым годом становится все больше.
С июля 2018 года по июнь 2019 года в России число желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13 процентов относительно того же периода 2017-2018 годов. А в столице эта цифра составила 16 процентов.
Шеф-повар кафе с круглосуточными завтраками Александр Погодаев рассказал, что популярность завтраков связана с тем, что люди много времени проводят на работе.
— Обед и полдник в нашей стране уже не такие популярные, люди сейчас на работе больше времени проводят. Стараются плотно завтракать и соответственно плотно ужинать, — объясняет Погодаев.
Управляющий ресторана Виталий Никифоров сообщил, что в связи с возросшей популярностью завтраков продлили время их приготовления. По его словам, вставать на завтрак к 10 утра сложно, особенно в выходные дни.
— Поэтому мы ввели предложение для наших гостей – в будние дни до 13:00 у нас можно позавтракать, в выходные дни – до 16:00, — говорит Никифоров.
Однако культура завтраков вне дома в России пока еще не до конца сформирована.
— Около 10 процентов всех визитов питания вне дома приходится на утренние визиты. В то время в европейских странах эта доля значительно выше, — приводит слова руководителя направления Foodservice международной аналитической компании Марины Лапенковой Москва 24.
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