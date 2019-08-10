Национальный космический центр в Москве обеспечит работой 20 тысяч специалистов
Проект реорганизации территории завода имени Хруничева и создание Национального космического центра позволит создать более 20 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил в субботу, 10 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Проект в градостроительном смысле станет продолжением Большого Сити, — отметил заммэра.
По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доступности нового Центра и кластера. Так, предполагается расширить и реконструировать прилегающие дороги и построить два новых моста через Москву-реку.
Кроме того, в районе Мневники появятся две станции метро. Здесь же пройдет участок Северо-Западной хорды и северный дублер Кутузовского проспекта. Вторую дорогу построит инвестор.
Активные строительные работы на территории космического центра планируется начать уже осенью этого года и завершить до конца 2022 года.
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