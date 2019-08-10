Почему мы не верим даже родственникам...

Невероятно. Нет, факт: почти половина россиян считают, что в их окружении очень мало или совсем нет людей, которым можно доверять.

Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По словам участников опроса, россияне стали меньше на 12,6 процента верить родственникам, на 18,2 процента — друзьям, на 25 процента — коллегам.

Что такое доверие? Это когда ты можешь на человека положиться. Знаешь, что он не подставит. Не обманет ради личной выгоды. А почему не обманет? А потому что порядочный. Он слово свое держит, и ты в этом много раз убеждался. Но почему человек честен? А потому что он внутренне цельный и у него есть принципы, которые, страшно сказать, могут быть дороже денег! Но много ли сейчас таких людей?

Одна из главных проблем современного человека — мельчание. Нас, человеков, на планете все больше, а вот масштаб личности все меньше. Диалектика наоборот: качество перешло в количество. Почему? А жить проще стало. Сытнее, комфортнее. Вспомним недавний ХХ век. Россия. То война, то голод, то сталинские лагеря, то снова война. Суровое время рождало суровых людей. Настоящих. Цельных. С поля боя выносили, последним куском хлеба делились, умирали под пытками, но тайну не выдавали. Чем спокойнее и сытнее становилась жизнь, тем более вялым и изнеженным человек. Вместо воли у него мелкие страстишки, вместо принципов желание жить еще комфортнее. Вот и получается, что внучок подаренную бабушкой квартиру вместе с бабушкой продает.

Вместо любви, привязанности, чести и верности банальное желание денег. Так устроен современный человек — продукт общества потребления Фото: pixabay.com

Ему, может, бабулю и жаль немного. Но деньги-то важнее. Машину можно хорошую купить. Отдохнуть на Бали. Вместо любви, привязанности, чести и верности банальное желание денег. Так устроен современный человек — продукт общества потребления. Потому что в этом обществе никого твои личностные качества не интересуют. О чем, о каких принципах можно говорить, если на всевозможных ток-шоу знаменитости за деньги трясут своим грязным бельем? Всю личную жизнь по буквам перескажут, только бы рейтинг поднять и еще больше заработать!

О какой любви можно говорить, когда бьюти-блогерши с десятками тысяч подписчиц занимаются банальнейшей продажей себя, и это никого не возмущает? Напротив, они — лидеры мнений! В обществе, где все продается и все покупается, верят, главным образом, не людям, а деньгам. Вот и ответ о доверии. Все слишком понятно.

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