Владимиру Путину подарили меховую шапку из экипировки «Ночных волков»
Байкеры подарили президенту Российской Федерации Владимиру Путину шапку из экипировки «Ночных волков».
Головной убор черного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой российскому лидеру вручили на байк-шоу «Тень Вавилона».
Официальный сайт Кремля сообщает, что шоу проходит под Севастополем. Также президенту презентовали фильм под названием «Русский реактор». Лента посвящена главе государства.
На торжественную церемонию Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал», передают «Известия».
— Очень рад вас всех видеть, и очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую десять лет назад, — обратился Владимир Путин к гостям на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки».
Он подчеркнул, что участники мотоклуба подают хороший пример молодым людям в России и показывают им, как нужно относиться к стране.
Первый слет байкеров у горы Гасфорта провели в 2009 году.
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