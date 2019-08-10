Необычный фудтренд: шеф-повар поделился рецептами блюд из цветов

В столицу пришел очередной фудтренд: цветочные лепестки и бутоны стали не только красивым дополнением к блюдам, из них готовят закуски и горячее. Шеф-повар столичного ресторана Владимир Мухин рассказал «Вечерке» о том, что можно сделать из цветов.

— Цветы — это не просто красиво, но и вкусно. Если раньше лепестки и бутоны в ресторанах использовали в основном для украшения, то сегодня с их помощью повара придают блюду необычные вкусовые оттенки. Просто так класть цветок в тарелку для красоты — это уже прошлый век, сейчас этим жестом никого не удивишь. Сейчас для некоторых блюд мы специально выращиваем на ферме не только овощи, но и цветы — настурцию и виолу.

Мухин рассказал, что настурция обладает остро-горьким вкусом, похожим на корень хрена. Ее повара добавляют в салаты или используют в качестве начинки для сэндвичей вкупе с яблочным пюре и козьим сыром. А виолу подают к традиционной русской окрошке.

— Существует целый ритуал. Сначала мы осыпаем виолой гостей в качестве комплимента, а потом добавляем горсть цветков в суп. Виола придает блюду сладковатый вкус и интересный парфюмерный аромат, — объяснил шеф-повар.

Настурцию повара добавляют в салаты или используют в качестве начинки для сэндвичей Фото: pixabay.com

Вкусная и фотогеничная еда

Если вам хочется новых вкусов и красивых фотографий еды в соцсетях, предлагаем несколько рецептов блюд с цветами.

Салат из цукини с анютиными глазками

Нарезать один цукини (молодой кабачок) и авокадо на тонкие пластинки. Добавить фисташки. Затем салат поперчить по вкусу, сбрызнуть соком половинки лимона и перемешать. В конце добавить анютины глазки.

Крем-суп с одуванчиком

Вскипятить воду в маленькой кастрюле, выложить в нее листья одуванчика. Варить 3–5 минут. Затем воду слить, а кастрюльку с листьями поставить в холодную воду. В сотейнике обжарить лук и чеснок. Затем добавить к ним 2 стакана воды, отваренные листья, лепестки и бутоны одуванчика, нарезанный стебель сельдерея, специи по вкусу. Варить суп в течение 25–30 минут. После добавить сливки, сыр и подержать на огне еще несколько минут. Крем-суп разлить по тарелкам, украсив зеленым луком и лепестками одуванчика.

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Кексы с лепестками календулы

Смешать 1,5 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 0,5 чайной ложки соды, щепотку соли. В другой миске смешать 2 яйца, 1/2 стакана любого сладкого сиропа, 2/3 стакана молока, 1/2 стакана масла. Затем сухую смесь понемногу ввести в жидкую, перемешать.

Добавить 1/2 стакана лепестков календулы и снова перемешать. Тесто выложить в формы, смазанные маслом. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20–25 минут.

Своим мнением по поводу добавления растений в блюда поделился Доменико Филиппоне, шеф-повар одного из столичных заведений:

— Цветы являются отличным украшением практически любого блюда. А осенью, когда наступает сезон фаршированных перцев, это привычное блюдо можно заменить на фаршированные сыром рикотта или творогом со специями цветы тыквы. Если их заменить на бутоны цукини, то получится любимая закуска итальянцев.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Цветочная кулинария пришла в высокую кухню из стран Ближнего Востока и Азии, где специально выращиваются съедобные растения. В Японии, например, существует культ цветов. В VII веке появился ритуал: жители Страны восходящего солнца преподносили друг другу чашечки с саке, которые были украшены лепестками хризантем.

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