Бесплатные мастер-классы для детей проведут в Перове
Бесплатные лекции и мастер-классы проведут в Перове во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный».
Так, 12 августа в 11:00 дети в возрасте от семи до десяти лет смогут научиться собирать и программировать самолет из конструктора Lego.
Также 13, 15 и 20 августа в 16:00 для детей и подростков от семи до шестнадцати лет пройдут занятия по современным танцам.
15 августа в 12:00 школьники от восьми до десяти лет смогут повторить артикли, модальные глаголы, инфинитивы и времена английского языка.
21 августа в 12:00 педагоги проведут занятия по живописи для детей в возрасте от семи до пятнадцати лет.
23 августа в 12:00 дети в возрасте от десяти до четырнадцати лет смогут освоить стрельбу по мишени. Учиться они будут на лазерных пистолетах, сообщается на сайте мэра Москвы.
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