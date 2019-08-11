Экстрасенс рассказала, будет ли долгим брак Собчак и Богомолова

Насколько долгим будет союз звездной пары телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, рассказала экстрасенс и психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что жених и невеста внешне подходят друг другу, но их семейное счастье находится под вопросом.

— Не все тут выставляется напоказ, не все обсуждается. Если уж и говорить о законном браке, то таким людям его лучше и не заключать, — сказала ясновидящая корреспонденту портала WomanHit.

Она уверена в том, что союз таких оригинальных людей долго не продержится, а вот если бы они остались в свободных отношениях, то пара смогла пройти вместе через всю жизнь, временно сходясь и расходясь. Марианна Абравитова не увидела, чтобы журналистка беременна. Слухи об этом ходят в светской тусовке.

Экстрасенс отметила, что между Собчак и Богомоловым страстно-интеллектуальная связь и назвала ее единством двух похожих людей.

Об отношениях пары заговорили в октябре прошлого года, когда Ксения Собчак была еще официально замужем за актером Максимом Виторганом. В июне телеведущая оформила развод. Режиссер до этого был женат на актрисе Дарье Мороз.

Ранее сообщалось о дате свадьбы звездной пары.

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