Городская больница номер 17 победила в конкурсе «Лучший работодатель»
В 2018 году победителем столичного конкурса «Лучший работодатель» стала городская клиническая больница № 17. Она заняла первое место в номинации «За развитие социального партнерства среди организаций непроизводственной сферы».
Жюри отметило, что корпоративная политика учреждения основана на взаимной поддержке. Главный врач Борис Завьялов рассказал, что в планировании работы принимает участие весь коллектив.
— Не реже двух раз в год у нас проходят общие производственные собрания, на которых сотрудники все вместе обсуждают дальнейшее планирование лечебно-диагностического процесса. Профильные кафедры четырех ведущих медицинских университетов Москвы ведут в нашей больнице научную, лечебно-диагностическую и педагогическую работу на основании договоров о сотрудничестве, — отметил главврач.
Также больница заботится об отдыхе своих сотрудников. Коллектив всегда отмечает День медицинской сестры и День медицинского работника. Сотрудники больницы вместе с руководителем выезжают на экскурсии, спортивные соревнования и тематические мероприятия. Кроме того, в прошлом году в честь Международного женского дня среди сотрудниц провели конкурс «Красота в профессии».
Столичная больница № 17 стала второй в номинации «За развитие социального партнерства» на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщается на сайте мэра Москвы.
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