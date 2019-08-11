Принцесса Норвегии отреклась от титула из-за любви к шаману

Принцесса Норвегии 47-летняя Марта Луиза отреклась от своего титула из-за отношений с американцем, который называет себя шаманом Дюреком. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Дочь норвежского короля Харальда V и королевы Сони решила заняться совместной работой с возлюбленным в сфере медицины. По признанию принцессы, она встретила такого человека, ради которого ей захотелось в корне изменить свою жизнь.

― Он помог мне поверить, что безусловная любовь существует. Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, обладает глубочайшей мудростью, ― написала Марта Луиза о своем возлюбленном в Instagram.

Дерек Веретт занимается альтернативной медициной и называет себя шаманом, изгоняющим злых духов. Сейчас пара вместе гастролирует по Норвегии с шоу «Шаман и принцесса».

Однако название программы влюбленным пришлось изменить, так как Луизе указали на то, что свой титул она может использовать лишь на официальных встречах или в государственной документации.

Принцесса Марта Луиза была замужем за Ари Беном 14 лет. У них родились три дочери: Мод Ангелика, Лея Айседор и Эмма Таллула. Пара рассталась в 2016 году. Их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.

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