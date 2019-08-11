Эксперт посоветовала, как правильно собрать ребенка в школу

Самое главное — высокое качество товаров и их безопасность, поэтому покупки лучше делать в сетевых или фирменных магазинах.

Следите, чтобы ручки и карандаши были без утяжелителей — съемных ластиков, больших колпачков: от них рука быстро устает.

Тетради стоит покупать однотонные и с плотной обложкой. Ранец должен иметь твердую ортопедическую спинку. Важно, чтобы он был максимально легким — вес заполненного ранца не должен превышать 15 процентов веса ребенка.

Школьную форму выбирайте из ткани, содержащей эластичные волокна. Такая одежда не сковывает движения активных детей.

Поскольку учебные здания прекрасно отапливаются, покупать форму из шерстяных тканей необязательно. Обувь выбирайте из натуральных материалов, с застежкой на липучке. Подошва должна быть резиновой, поскольку она не скользит.

Также я бы посоветовала наклеить на верхнюю одежду детей светоотражающие элементы, чтобы на улице их было видно издалека в темное время суток.

Устраиваемся поудобнее: рабочее место ученика

Организуйте дома отдельное пространство, которое предназначено для выполнения домашних заданий. Это поможет маленькому школьнику настроиться на учебный процесс и не отвлекаться.

Парта или письменный стол

Конечно, лучше купить ребенку специальную парту, которая регулируется по наклону и высоте. За ней удобно заниматься, а с возрастом можно просто поднять уровень парты, а не покупать новую. Но стоят такие парты достаточно дорого. Так что можно ограничиться покупкой стола, оборудованного полками для учебников и тетрадей, ящичками для канцелярии и других школьных мелочей. Но ни игрушки, ни компьютер на стол младшеклассника ставить не нужно, чтобы он не отвлекался.

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Стул

Если высоту стола подстроить под ребенка сложно, решить проблему можно покупкой компьютерного стула с анатомической спинкой. Его можно отрегулировать так, чтобы сидеть за столом было удобно. Идеально, если ноги сидящего согнуты в коленях под углом 90 градусов, а ступни целиком стоят на полу.

Доска

Грифельные доски, к которым мы привыкли в школе, сегодня уходят в прошлое. Но дети любят рисовать и писать мелками, для них это элемент игры. Так что небольшая грифельная доска или двойная доска, меловая и магнитная, удачно дополнят рабочий уголок школьника.

Свет

Для освещения рабочего места используйте лампы мощностью от 60 до 75 Ватт, теплого света. Важно правильно расположить лампу: свет должен падать на стол с противоположной стороны от рабочей руки. То есть если ребенок пишет правой рукой, лампа устанавливается слева, если левой — то справа.

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