Около 80 школ и детских садов будет построено в столице в ближайшие три года
Около 80 школ и детских садов планируется построить в Москве в ближайшие три года. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
— В этом году мы построим около 30 детсадов и школ. И в ближайшие три года — где-то еще около 80, я думаю, даже еще больше. Это большое направление строительного комплекса, адресной программы и инвесторов, — отметил мэр.
Он добавил, что власти города обращают внимание инвесторов на необходимость создания комфортной комплексной среды наравне с возведением жилых районов. За последние пять лет в столице родились около 500 тысяч детей, для которых необходимы новые образовательные учреждения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в столице появится экспериментальная школа на территории бывшей промзоны ЗИЛ. В ней смогут учиться более 2500 детей.
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