СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В Сети появилась информация о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе.

Еще в начале этого года появились слухи, что Бондарчук сделал возлюбленной предложение. Сейчас журналистам стало известно, что дата свадьбы назначена.

Точной даты, как и конкретного места проведения церемонии, узнать не удалось, однако источник сообщил, что торжество пройдет в самом начале осени.

Примечательно, что в сентябре ожидается еще одна громкая свадьба: Ксения Собчак и Константин Богомолов также планируют узаконить свои отношения.

— В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена, и ведется подготовка к торжеству, — цитирует источник СтарХит.

Поклонники заметили роман Федора и Паулины в начале 2016 года. Пара достаточно долго воздерживалась от комментариев. Однако затем Бондарчук и Андреева подтвердили свои отношения, появившись вместе на красной дорожке фестиваля «Кинотавр».

Читайте также: Паулина Андреева исполнит роль жены Виктора Цоя