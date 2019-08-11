Телекинофорум «Родные тропы» откроется 12 августа в Москве
С 12 по 15 августа в столице пройдет четвертый национальный телекинофорум «Родные тропы», являющийся уникальной площадкой для общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения.
Участники творческого конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России будут бороться за победу в семи номинациях, среди которых — лучшие медиапроекты об этнокультурном достоянии родного края, национальных особенностях архитектуры родного города, а также о народных ремеслах.
В этом году на конкурс поступило 107 заявок от региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых авторов и режиссеров из 25 регионов России. Также на конкурсе представлены работы из Эстонии и Казахстана.
Финалистами стали 72 работы. Определять победителя будет не только жюри, но и зрители: лучший проект будет награжден по результатам голосования на сайте телекинофорума «Родные тропы».
Телекинофорум также приглашает участников на различные мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, экскурсии по Москве, кинопоказы и обсуждение работ финалистов. Торжественное открытие «Родных троп» пройдет 13 августа в 18:00 на площадке Московского дома национальностей.
15 августа состоится награждение победителей конкурса и закрытие форума, сообщается на сайте Мэра Москвы.
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