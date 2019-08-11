Скоро компьютерщики прогонят из фонтанов десантников
Всегда с датами технических открытий путаница, поскольку наука наступает общим фронтом. В 1970-е годы персональные компьютеры выпускали Apple, Xerox, Olivetti. Прорыв IBM состоял в том, что впервые была предложена открытая архитектура, и это позволило легко обслуживать и модернизировать компьютер, а также подключать периферийные устройства. Полугодовой план продаж был выполнен за три недели. Через год журнал Time признал персональный компьютер «Машиной года», хотя раньше на электронику не обращал внимания. По прогнозам, к концу ХХ столетия ожидался выпуск 80 миллионов персональных компьютеров. Прогноз был превышен вдвое.
Сколько в мире персональных компьютеров, сказать невозможно. Пионеры компьютеризации мечтали о том, чтобы на каждого человека приходился один персональный компьютер. Сейчас эти представления кажутся наивными. Сам термин оказался размыт и вытеснен из обихода. Новые электронные гаджеты заменяют старые еще до того, как к ним успел привыкнуть потребитель. Ноутбуки, планшеты, десктопы и лэптопы, смартфоны и каскады всевозможных айфонов — потомки и наследники персонального компьютера. Благодаря им за 40 лет жизнь изменилась до неузнаваемости, перечеркнув старые обычаи и создав новый стиль жизни.
Искусственный интеллект, который при зачатии персонального компьютера занимал фантастов, стал предметом размышлений политических лидеров. Как может изменить мир прогресс компьютеров? Когда-то человек был беззащитным, если у него не было шкуры, потом — коня, копья, автомобиля. Теперь человек никчемен без ноутбука. Человек, потерявший мобильный телефон, чувствует себя хуже, чем голый инженер на лестничной площадке.
Магазины электронной техники похожи на лавку чудес. Юноша со смартфоном забывает, как выглядит телевизор. Люди из мира социальных сетей уходят в виртуальные пространства и покоряют воображение миллионов френдов. Политики, пытаясь поймать будущее за хвост, прописываются в сетях, проводят интернет-конференции и говорят с блогерами. Но пока персональный компьютер и Интернет грозит подорвать устойчивость традиционных границ.
Программисты правят миром, но мир спасает то, что они этого не понимают. Какое счастье, что программисты не додумались до собственных профсоюзов. Пока они безобидны и чудаковаты: любимый напиток — пиво; любимая еда — лапша из пакета; девушек находят на сайтах и дарят им брелоки из микросхем. Но вечно так продолжаться не может. Скоро программисты прогонят десантников из фонтанов, а на корпоративы к ним будет выстраиваться шоу-очередь во главе с Киркоровым и Бузовой.
Создатель кибернетики Норберт Винер считал, что безопасная компьютерная программа в принципе невозможна. Искусственный интеллект, который уже стучится в наши двери, почувствовав предел для своей экспансии, первым делом должен уничтожить тех, кто способен его отключить, — самих программистов. Выходит, люди себе же копают яму.
Вдруг персональный компьютер, придуманный IBM и Apple, не благо, а угроза человеку?Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»