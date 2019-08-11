Скоро компьютерщики прогонят из фонтанов десантников...

12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый в мире персональный компьютер. Это поворотный момент в истории, который способствовал прогрессу больше, чем, как считают многие философы, Великая французская революция и открытие Америки.

Всегда с датами технических открытий путаница, поскольку наука наступает общим фронтом. В 1970-е годы персональные компьютеры выпускали Apple, Xerox, Olivetti. Прорыв IBM состоял в том, что впервые была предложена открытая архитектура, и это позволило легко обслуживать и модернизировать компьютер, а также подключать периферийные устройства. Полугодовой план продаж был выполнен за три недели. Через год журнал Time признал персональный компьютер «Машиной года», хотя раньше на электронику не обращал внимания. По прогнозам, к концу ХХ столетия ожидался выпуск 80 миллионов персональных компьютеров. Прогноз был превышен вдвое.

Сколько в мире персональных компьютеров, сказать невозможно. Пионеры компьютеризации мечтали о том, чтобы на каждого человека приходился один персональный компьютер. Сейчас эти представления кажутся наивными. Сам термин оказался размыт и вытеснен из обихода. Новые электронные гаджеты заменяют старые еще до того, как к ним успел привыкнуть потребитель. Ноутбуки, планшеты, десктопы и лэптопы, смартфоны и каскады всевозможных айфонов — потомки и наследники персонального компьютера. Благодаря им за 40 лет жизнь изменилась до неузнаваемости, перечеркнув старые обычаи и создав новый стиль жизни.

Искусственный интеллект, который при зачатии персонального компьютера занимал фантастов, стал предметом размышлений политических лидеров. Как может изменить мир прогресс компьютеров? Когда-то человек был беззащитным, если у него не было шкуры, потом — коня, копья, автомобиля. Теперь человек никчемен без ноутбука. Человек, потерявший мобильный телефон, чувствует себя хуже, чем голый инженер на лестничной площадке.

Люди из мира социальных сетей уходят в виртуальные пространства и покоряют воображение миллионов френдов Фото: pixabay.com

Магазины электронной техники похожи на лавку чудес. Юноша со смартфоном забывает, как выглядит телевизор. Люди из мира социальных сетей уходят в виртуальные пространства и покоряют воображение миллионов френдов. Политики, пытаясь поймать будущее за хвост, прописываются в сетях, проводят интернет-конференции и говорят с блогерами. Но пока персональный компьютер и Интернет грозит подорвать устойчивость традиционных границ.

Программисты правят миром, но мир спасает то, что они этого не понимают. Какое счастье, что программисты не додумались до собственных профсоюзов. Пока они безобидны и чудаковаты: любимый напиток — пиво; любимая еда — лапша из пакета; девушек находят на сайтах и дарят им брелоки из микросхем. Но вечно так продолжаться не может. Скоро программисты прогонят десантников из фонтанов, а на корпоративы к ним будет выстраиваться шоу-очередь во главе с Киркоровым и Бузовой.

Создатель кибернетики Норберт Винер считал, что безопасная компьютерная программа в принципе невозможна. Искусственный интеллект, который уже стучится в наши двери, почувствовав предел для своей экспансии, первым делом должен уничтожить тех, кто способен его отключить, — самих программистов. Выходит, люди себе же копают яму.

Вдруг персональный компьютер, придуманный IBM и Apple, не благо, а угроза человеку?

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