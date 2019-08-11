Роспотребнадзор назвал требования к производству и продаже кваса
Роспотребнадзор рассказал об основных требованиях к производству и реализации кваса. Соответствующие рекомендации ведомство опубликовало на своем сайте.
В частности, при производстве напитка должна контролироваться работа оборудования. Сырье необходимо хранить при соблюдении условий, соответствующих нормативной документации. Помещение, оборудование и инвентарь важно хранить в удовлетворительном санитарном состоянии.
Персонал, занятый в процессе производства, должен знать и соблюдать требования безопасности, проходить все необходимые медосмотры и соблюдать личную гигиену.
Также в соответствии с законодательством изготовитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, ее местонахождение и режим работы, информацию о госрегистрации, наименование пищевой продукции и дату ее изготовления, основные показатели, срок годности и другие данные, сообщается на сайте ведомства.
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