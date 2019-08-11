Начало августа в столице стало самым холодным за 69 лет

Первая декада августа 2019 года стала самой холодной в Москве за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года.

Как сообщает портал «Метеовести», средняя температура воздуха на метеостанции «ВДНХ» за первые десять дней месяца составила 14,2 градуса. Отмечается, что такая температура ниже климатической нормы почти на 4 градуса. При этом в 1950 году средняя температура за тот же период была 13,6 градуса.

Самой холодной оказалась ночь 5 августа, когда температура воздуха опустилась до 6,7 градуса. Самым теплым днем за первую декаду оказался четверг, 8 августа. Воздух прогрелся до 25,9 градуса.

Кроме того, август 2019 года опережает норму по количеству осадков. С начала месяца уже выпало 43 миллиметра осадков, а это 56 процентов нормы всего месяца.

Однако синоптики призывают не расстраиваться: вторая декада августа обещает быть теплой, а в некоторые дни температурная норма даже будет превышена.

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