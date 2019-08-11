Более пяти тысяч москвичей поучаствовали в акции «День без турникетов»
Участниками экскурсий и мастер-классов, организованных в рамках акции «День без турникетов», стали более пяти тысяч жителей столицы. Мероприятия прошли с 8 по 10 августа.
В августе акция объединила компании, основой деятельности которых является «развлечение через обучение».
— Свои двери для горожан открыли свыше 30 компаний и технопарков. Участники познакомились с современными образовательными и развлекательными проектами, а также с технологиями будущего. Всего за три дня прошло более 180 экскурсий и свыше 20 мастер-классов. Они завершили летний цикл акции, — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Одной из главных задач акции «День без турникетов» является информирование горожан о том, как создаются различные продукты и сервисы. Благодаря посещению мастер-классов и экскурсий москвичи могут по-новому взглянуть на деятельность предпринимателей столицы.
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