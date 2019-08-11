Пассажиры назвали самые популярные услуги в аэропорту
Самой популярной среди авиапассажиров услуг в аэропорту является возможность поесть в кафе или ресторане перед вылетами. Соответствующие данные были получены по результатам опроса, проведенного специалистами сервиса OZON.travel среди 2350 человек.
На пункты питания в аэропорту чаще всего обращают внимание 26 процентов респондентов. Они рассказали, что полноценно обедают или ужинают перед полетом.
На втором месте по популярности среди пассажиров была названа комната матери и ребенка. Ее используют 24 процента опрошенных. Третье место и 21 процент голосов респондентов достались станциям для зарядки мобильных устройств.
Кроме того, 13 процентов проголосовали за расположенные в воздушной гавани религиозные центры, а девять процентов респондентов предпочитают за доплату дожидаться вылета в VIP-зале, передает РИА Новости.
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