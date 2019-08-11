Ученые установили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Ученый Билли Салливан обнаружил в генах британского музыканта Оззи Осборна мутацию, которая помогла рокеру пережить десятилетия алкоголизма и наркомании.
Исследователи компании Массачусетса, занимающейся исследованиями генов, изучили образец ДНК 70-летнего исполнителя и обнаружили мутацию, которая сделала музыканта практически невосприимчивым к длительному воздействию алкоголя и наркотиков.
— Оззи действительно генетический мутант, — заявил Билл Салливан.
Впрочем, близкие Осборна не слишком удивились результатам исследований.
— Я всегда говорила, что в конце света останутся тараканы, Оззи и Кит Ричардс (гитарист The Rolling Stones, известный своим нездоровым образом жизни — прим. «ВМ»), — прокомментировала мутацию музыканта его жена Шэрон Осборн.
Салливан также отметил, что именно вариации генов определяют тип поведения, предпочтения в еде и напитках и даже сексуальные пристрастия, сообщает Mail Online.
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