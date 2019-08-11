Какую технику можно считать шпионской

Новый закон подписан президентом Путиным. В нем уточняется, какие технические средства стоит считать шпионскими и вне закона, а какие к ним не относятся.

Знаете ли вы, что самый массовый и качественный шпионский фотоаппарат «Аякс» в свое время был сделан в Советском Союзе? Фототехника эта активно использовалась сотрудниками КГБ и МВД, а также другими специальными службами СССР практически до конца 1990-х годов.

Как рассказал «Вечерке» специалист по истории фотографии и фототехники Георгий Абрамов, одним из наиболее широко используемых направлений специальной фототехники была конспиративная, или секретная, фотосъемка, как ее называли оперативные сотрудники ОГПУ и МГБ в 1940-х годах. Позднее в СССР прижился термин «негласная фотосъемка».

Наглядный пример такой фотосъемки можно найти в известном кинофильме «ТАСС уполномочен заявить», когда советские контрразведчики пытались понять, где же находится тайник «Дети-2». Для этого руководители операции просмотрели все фотографии, сделанные бригадой наружного наблюдения КГБ, которая вела слежку за американскими дипломатами, фотографировавшими друг друга во время прогулки по Москве. Руководитель бригады дал команду сотрудникам сделать такие же фотографии, предположив, что американские разведчики могли подбирать и фотографировать места для будущих «операций по связи» со своими агентами — закладка тайников, установка сигнальных меток, моментальная передача...

Фотоаппарат «Аякс» щедро передавался советской спецслужбой секретным агентам дружественных государств: блоку стран — членов Совета экономической взаимопомощи. В чем же заключалась причина подобной популярности этого технического средства?

— Для зарядки камер семейства «Аякс» (моделей было много — 8, 9, 10, 11, 12) использовалась самая обычная 35-миллиметровая пленка, — вспоминает ветеран КГБ СССР Николай Жизнин, — правда, после небольшой «обработки»: пленку прогоняли через специальный пленочный резак, который обрезал по краям перфорацию и делал ее уже.

Формат кадра у камеры — 18Х24 мм. Такой же, кстати, сейчас используется в большинстве цифровых фотокамер мира. У конкурентов «Аякса» — фотокамер типа Minox и других использовалась специальная пленка шириной 8 миллиметров с совсем крошечным форматом кадра — 8,5 х 10 мм. Соответственно, по качеству снимков они сильно уступали «Аяксу».

У «Аякса» формат кадра был почти как у современных цифровых фотоаппаратов. К тому же его объектив было удобно маскировать, например, под пуговицу пальто Фото: Cергей Шахиджанян, "Вечерняя Москва"

Самой распространенной моделью фотоаппарата был «Аякс-12». Камеру никогда не использовали как обычный фотоаппарат — то есть всегда помещали в какой-то маскирующий корпус: встраивали в сумочки, шляпы, ременные пряжки... Но чаще всего — в пальто.

— Мы перед заданиями много тренировались, и могу сказать, что самые лучшие результаты давала съемка, когда фотоаппарат «прятался» в пальто. Крышкой объектива камеры служил хитроумно придуманный муляж пуговицы — при нажатии на дистанционный механический спуск пуговица раздвигалась, и срабатывал затвор. Кстати, в комплект к фотоаппарату входило с полсотни различных раздвижных пуговиц — чтобы не отличались от пуговиц одежды фотографирующего. Занимались этим опытные техники из КГБ, — вспоминает Павел Жизнин. По его словам, ремни или сумки часто не давали нужного результата — из-за их подвижности фотограф нередко промахивался, а «пуговица», закрепленная внутри распространенных тогда драповых пальто, позволяла довольно точно рассчитать расстояние и сделать удачный кадр.

Поскольку камера не предусматривала, что ее будут открыто использовать, то видоискателем она оборудована не была, зато имела практически бесшумный спуск и комплектовалась сменными объективами. На резкость объектив не наводился, он был настроен на получение резких изображений на расстоянии от двух до восьми метров. Поскольку в СССР батарейки были в дефиците, независимость камеры от источников питания обеспечивала мощная часовая пружина — одного ее завода хватало на 10–15 кадров, а больше для оперативной фотосъемки и не требовалось.

Сегодня купить «Аякс-12» можно на интернет-аукционах, но вот снимать им не получится: по действующему законодательству делать этого нельзя.

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