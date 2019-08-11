Где найти врача

Кампания по выполнению майских указов президента прошла эффектно и достаточно эффективно.

В большинстве регионов деньги нашлись, зарплаты медицинских работников действительно выросли. В какой-то момент даже подумалось, что старая как мир проблема нехватки врачей в российской провинции может быть решена. Настораживало одно: весь этот пролившийся над медиками золотой дождь обеспечивался премиями — за совмещение, интенсивность труда, расширение сферы деятельности. Ведь премии, как известно, платить не обязательно. А «голые», то есть гарантированные ставки остались унизительно маленькими.

Но вот время бравурных отчетов прошло. И оказалось, что дефицит кадров никуда не делся. В Алтайском крае, например, вакантны 40 процентов ставок. Там надеются вернуть на работу врачей-пенсионеров. В Чувашии руководители лечебных учреждений беседуют с каждым подавшим заявление об увольнении и приглашают психологов лечить врачей от профессионального выгорания! По-прежнему остро не хватает специалистов в Карелии, Архангельской и Мурманской областях — да, в общем-то, в этот ряд можно поставить любой регион, за исключением Москвы. На встрече с президентом вице-премьер по социалке Татьяна Голикова признала, что причиной почти повсеместного дефицита кадров является низкая зарплата. Теперь она должна представить планы по развитию первичного звена здравоохранения.

Фото: Официальный сайт РГМУ им. Пирогова

На днях в Государственную думу внесен законопроект о гарантиях зарплат медработников (а также учителей и работников культуры). Базовую часть зарплаты предлагается установить в размере двух прожиточных минимумов по региону. Не райские кущи, конечно, но хоть что-то. Только эта инициатива сколь благородна, столь и не проработана. Потому что источником ее финансового обеспечения, по замыслу авторов законопроекта, послужит рост экономики в ближайшем будущем. А если что-то пойдет не так? Впрочем, врач должен быть оптимистом.

А на случай экономических неурядиц есть и чисто административный путь решения проблемы. Все громче разговоры о возврате к советской системе распределения выпускников вузов. Мол, после получения диплома врач обязан отработать три–пять лет, чтобы компенсировать государству средства, потраченные на его образование. Логика в этом посыле, конечно же, есть. Но будет как-то странно, если отрабатывать заставят только врачей, а сотни тысяч других выпускников останутся вольны в своем выборе. Уже используется и еще один механизм удержания молодых врачей в поликлинике — ограничение возможности поступления в ординатуру.

Большинство бюджетных мест стали целевыми — врачу придется вернуться в направившее его учреждение. А платная ординатура резко подорожала. Только что Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова поднял расценки в среднем на 60–70 тысяч рублей. Похожая картина наблюдается и в других мединститутах. Выложить минимум 600 тысяч рублей за два года обучения для многих молодых специалистов нереально. Им можно посочувствовать. Но, с другой стороны, есть в этом и определенная справедливость. Ведь не секрет, что после ординатуры никто не возвращается в поликлинику, врачи идут в частные медцентры, где развешивают на стенах свои сертификаты. Что ж, хочешь их получить — плати.

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