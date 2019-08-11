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Корреспондент «Вечерки» выяснила, в каких случаях можно получить налоговый вычет

Екатерина Балабанова
• 19:26 • 11 августа 2019
У тех, кто платит налоги по иной, не 13-процентной ставке НДФЛ, получить вычет не получится
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У тех, кто платит налоги по иной, не 13-процентной ставке НДФЛ, получить вычет не получится
Фото: АГН "Москва"

Заплатить налоги и спать спокойно можно лишь после того, как заберешь у налоговой причитающееся. Как извлечь выгоду из обязательного расставания с личными деньгами? Давайте разбираться.

Налоговый вычет — довольно приятная вещь, и знающие люди давно уже законно возвращают себе часть налогов из-за того, что потратились на обучение и покупку жилья, аптеки, игру на бирже и т.д.

Сотрудники налоговых органов резидентом называют человека, который находился в России минимум 183 календарных дня в течение 12 месяцев подряд. И не важно, гражданином какой страны он является. Главное, чтобы пополнял казну налогами и получал зарплату как положено, а не в конверте.

У тех, кто платит налоги по иной, не 13-процентной ставке НДФЛ, получить вычет не получится. Сейчас таких вычетов у нас пять: имущественный, социальный, стандартный, профессиональный и инвестиционный.

Кто и в каких случаях может их получить, выясняла корреспондент «Вечерки».

Имущественный

Положен тем, кто продал, купил или построил себе жилье в России или хотя бы купил для этого землю. При этом в случае с квартирой она уже должна быть в собственности (в крайнем случае у вас на руках есть акт приема-передачи).

По закону, вернуть 13 процентов затрат можно лишь от суммы, которая не превышает 2 миллиона рублей (иными словами, не больше 260 тысяч рублей). Если приобретение стоило вам гораздо меньших денег, 13% у вас могут вычесть после покупки или строительства других объектов — до тех пор пока общая сумма трат не дотянет до цифры в 2 миллиона.

Ипотечники имеют право вернуть не только указанные проценты от суммы покупки, но и с уплаченных процентов по кредиту (до 3 миллионов рублей). Такое право налоговая предоставляет однажды. Зато максимальная сумма вычета обрадует любого: 260 000 (за цену квартиры) + 390 000 (за проценты по кредиту) = 650 000 рублей.

Причем это далеко не верх налоговой щедрости. Если жилье приобреталось несколькими членами семьи, каждый из владельцев может получить вычет за причитающуюся ему долю недвижимости. Если супруги оформляли квартиру в общую собственность, каждый из них может получить 13% от половины ее стоимости. Если квартира оформлялась на одного, второй все равно имеет право на вычет от половины ее цены, ведь любая недвижимость, купленная в браке, считается совместно нажитым имуществом. Максимальная сумма, которую может получить пара, — 1,3 миллиона рублей.

Правда, если квартиру вам продал родственник или член семьи (супруг, родитель, усыновитель, дети, братья-сестры, опекуны, подопечные и т.д.), вычет забрать не получится. Как и в случае, если жилье вам куплено работодателем, государством или вы потратили на его приобретение материнский капитал. Есть приятный бонус и у тех, кто продает недвижимость. Если его стоимость больше миллиона рублей, 13% НДФЛ вы платите с той части суммы, которая превышает этот миллион. При этом, если у вас больше 3 лет находилось в собственности жилье, которое вам подарил близкий родственник или вы получили его по наследству или в результате договора пожизненной ренты, при продаже можете НДФЛ не платить. Остальных освобождают от его уплаты спустя 5 лет владения. Такие же ограничения существуют и на продажу автомобиля. Владеете машиной больше трех лет — налог при продаже не платите. Продаете авто за 250 тысяч рублей или меньше — тоже можете забыть про 13%.

Правда, если в течение года вы продали несколько машин, то доход с этих продаж суммируется, и если общий результат превысит 250 тысяч, с оставшегося придется заплатить 13%. Хотя и у этого варианта есть бонус. Если вы купили автомобиль дороже, чем продаете, и все платежные документы на покупку сохранились, про НДФЛ тоже можно забыть.

Социальный

Возврат части денег (тех же 13 процентов), потраченных на обучение и лечение. Что касается учебы, тут есть несколько оговорок. Возврат можно оформить, если вы тратились на собственное очное обучение либо на образование своих детей и родных братьев-сестер до 24 лет. Учиться вы или они должны в учреждениях, имеющих соответствующую лицензию: в вузе, школе, секции или кружке, детском саду, автошколе, на курсах повышения квалификации и т.д. При этом платежные документы нужно оформлять на налогоплательщика, а не на того, за кого вы платите.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет для себя или братьев-сестер, — 120 тысяч рублей в год. В случае с детьми она меньше — 50 тысяч рублей в год на каждого. Если тяга к знаниям обходится дороже, лучше платить за такую учебу поэтапно.

Уже два года действует норма, по которой можно получить вычет на обучение ребенка у репетитора (если тот работает официально).

Социальный вычет за лечение и лекарства тоже возможен. Максимальная сумма, с которой можно вернуть 13%, — 120 тысяч рублей, но при оплате дорогостоящих медицинских услуг ее размер не ограничивается. Кстати, можно не только возвратить часть потраченного на поправку собственного здоровья, но и родственников. Чтобы получить вычет по расходам на покупку лекарств, достаточно иметь рецепт врача. Раньше для подачи на социальный вычет по налогу на доходы физических лиц лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства. Теперь это требование снято. Вычет предоставляется и при покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов семьи.

Но! Вот вернуть денег больше, чем было заплачено НДФЛ за год, не получится.

Например, при зарплате 40 тысяч рублей в месяц за год сумма налога составит 62 400 рублей. Скажем, вам требуется дорогостоящая операция стоимостью 500 тысяч рублей, 13% от этой суммы составит 65 тысяч рублей. Но получить вы сможете лишь 62 400 рублей — именно такой налоговый вычет предусмотрело в этой ситуации государство. И еще один нюанс. Упомянутые выше 120 тысяч — это максимальный размер всех (!) социальных вычетов в течение года (исключение составляют дорогостоящее лечение, обучение ребенка и благотворительность). Чтобы было понятнее, другой пример: вам сделали операцию за 75 тысяч рублей, после нее выписали лекарства, на которые вы потратили 35 000 рублей. Параллельно вы еще учитесь в вузе на платном отделении (100 000 рублей в год), а ваш ребенок ходит на занятия в музыкальную школу (65 000 рублей в год). Суммируем: траты, на которые положен социальный вычет, составили 210 000 рублей (не считая расходов на обучение ребенка). Однако общая сумма этих вычетов по закону не должна быть выше 120 000 рублей. В итоге максимум, на который вы можете рассчитывать в данном случае, — 13% от этой суммы, то есть на 15 600 рублей возврата. В дополнение к этому вычет расходов на обучение ребенка — он составит 13% от 50 000 рублей, то есть 6500 рублей (максимальная сумма вычета на обучение ребенка).

Стандартный

Назван так не потому, что все остальные — нестандартные. К этой категории относятся вычеты для инвалидов, Героев России, а также вычеты для тех, у кого есть ребенок и чей доход за несколько месяцев не превышает определенную законом сумму. На втором варианте — в силу его массовости — и сосредоточимся.

Сначала про стоп-сумму. Сейчас она равна 350 000 рублей. Что это значит? Как только ваш доход с начала года нарастающим итогом превысит эту сумму, предоставление вычета прекращается. Скажем, ваша зарплата составляет 100 000 рублей в месяц. В январе ваш совокупный доход составил 100 000 рублей, в феврале — 200 000, в марте — 300 000, а в апреле — уже 400 000. То есть в формуле вычета будут фигурировать лишь три первых месяца. Учитываются дети до 18 лет, а также дети до 24 лет, если они еще учатся. На первого и второго ребенка размер налогового вычета — 1400 рублей, на третьего и остальных — 3000 рублей. На каждого ребенка-инвалида до 18 лет или очника до 24 лет (если он является инвалидом I или II группы) — 12 000 рублей родителям и усыновителям (опекунам и попечителям — 6000 рублей).

Пример. Допустим, у вас два ребенка-школьника и зарплата в 100 000 рублей. С января по март включительно вам положен «детский» вычет — 13% от 2800 рублей (1400+1400), то есть каждый месяц фактическая прибавка к зарплате составит 364 рубля. А вот с апреля ее уже не будет, так как годовой лимит в 350 000 рублей вы уже исчерпали.

По профессии

Профессиональный вычет. По сути это особая налоговая преференция для индивидуальных предпринимателей (если они работают на общей, а не упрощенной системе налогообложения), сочинителей, тех, кто занимается частной практикой (адвокатов, нотариусов и т.д.), и тех, кто работает по договору гражданско-правового характера. Данный налоговый вычет позволяет уменьшить облагаемый НДФЛ заработок по ставке 13% на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с получением доходов. Проще говоря, вычет предоставляется на полную сумму расходов, но затраты должны быть оправданы.

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% от общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности. Для представителей творческих профессий предельные проценты профессионального вычета в данном случае составят: для авторов, писателей, сценаристов — 20%, для графиков, фотографов, создателей фильмов, изобретателей — 30%, для скульпторов, художников и композиторов — 40%.

По взносам и прибыли

Инвестиционный вычет. На него могут претендовать люди, получающие доход от операций с ценными бумагами (операции, которые происходят на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), тоже подойдут).

Существует три вида инвестиционных вычетов.

Первый — налоговый вычет в размере доходов положительного финансового результата, полученного от продажи ценных бумаг. Он предоставляется только в том случае, если они находились в собственности более трех лет (с учетом установленных Налоговым кодексом РФ ограничений). К примеру, четыре года назад вы купили ценные бумаги по 50 рублей за штуку, сейчас цена каждой поднялась до 100 рублей. Если их продать, то прибыль (доход минус расход) освобождается от НДФЛ. Но максимальный лимит есть и тут. Он рассчитывается просто: надо взять количество полных лет владения ценными бумагами и умножить их на 3 миллиона. Получается, что за три года владения можно освободить до 9 миллионов рублей, за 4 года — до 12 миллионов, за 5 лет — до 15 миллионов и т.д.

Второй инвестиционный вычет в сумме денежных средств, внесенных на ИИС, предоставляется в пределах 400 тысяч рублей за год, если в течение срока действия данного договора вы не имели других договоров на ведение ИИС.

И, наконец, третий инвестиционный вычет в сумме положительного финансового результата по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Ну, и последнее. Любой из приведенных выше пяти вариантов налогового вычета можно получить (разумеется, собрав для этого все нужные документы) либо в налоговой инспекции по месту регистрации, либо через работодателя. В первом случае придется подождать до 4 месяцев, во втором — уже на следующий месяц после передачи уведомления из ИФНС о наличии права на вычет.

Подробнее о налоговых вычетах, о способах их оформления и документах, которые для этого понадобятся, вы можете узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети интернет по адресу: www.nalog.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Лалаев, заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы:

— О возможности возврата налога на доходы физических лиц, как показывает практика, знают далеко не все. Например, в рамках дней финансовой грамотности, которые Департамент финансов Москвы проводит для горожан, данный вопрос является одним из самых актуальных.

Между тем получение налогового вычета при покупке недвижимости, получении образования или медицинского обслуживания существенно влияет на баланс семейного бюджета.

Департамент финансов Москвы уделяет пристальное внимание повышению финансовой и бюджетной грамотности населения и организует просветительские мероприятия, на которых москвичи могут узнать больше о мире финансов, о том, как приумножить семейный капитал, не стать жертвой мошенников и безопасно пользоваться всеми преимуществами современных финансовых продуктов.

Мы стремимся к тому, чтобы наши мероприятия были доступны для жителей города независимо от возраста и профессии. Мы будем рады видеть на них всех интересующихся финансовой и бюджетной тематикой, желающих научиться вести личный или семейный бюджет.

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Бесконтактная оплата проезда появится на всех маршрутах Мосгортранса с сентября
08:4510 августа 2019
Транспорт
Станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии закроют на вход утром 11 августа
08:2810 августа 2019
Транспорт
Число пострадавших при взрыве боеприпаса в Ачинске возросло до 11
08:1710 августа 2019
Происшествия
Сеть 5G запустят в пяти столичных зонах
07:5310 августа 2019
Город
Пять автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы
07:3110 августа 2019
Происшествия
Состояние Михаила Горбачева оценили как «очень плохое»
07:2210 августа 2019
Общество
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