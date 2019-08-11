Эксперты рассказали, нужно ли ограничивать кредиты для россиян младше 25 лет

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По его мнению, исключение нужно сделать только для ипотеки и займов на учебу.

По словам депутат а , остальные кредиты «негативно влияют на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее».

Петров указывает, что молодые россияне часто злоупотребляют займами на не самые необходимые вещи — гаджеты, автомобили или путешествия. Этим пользуются и банки, заманивая молодежь в кредитное рабство.

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов проблему признает.

— Согласно данным социологов, около половины людей до 34 лет имеют кредиты. Причем чем моложе человек, тем чаще он кредитуется под вещи не самые необходимые. Например, дорогие смартфоны, — пояснил Игорь Кузнецов. — Дело в том, что мы живем в обществе потребления, и твоя как члена социума ценность во многом заключается именно в уровне потребления. Но если молодым запретить брать кредиты, они просто начнут оформлять их на бабушек.

То есть ограничение, предложенное депутатом, не сработает. Да оно и не нужно.

Игорь Кузнецов считает, что, запрещая молодежи кредитоваться, общество унижает ее. Как бы говорит: вы еще не доросли. У вас просто ума нет. Таким образом, молодежь буквально подталкивают к еще большему инфантилизму.

— Если мы хотим иметь здравомыслящую молодежь, нужно, во-первых, вводить курсы финансовой грамотности, — убежден социолог. — И объяснять простую вещь: если вы берете кредит, то на самом деле заплатите не столько, сколько на ценнике, а гораздо больше. Второе, что необходимо сделать, — дать понять банкам, что не нужно раздавать кредиты направо и налево. Потому что многие, в том числе молодежь, уже не могут их отдать. В итоге сами банки теряют деньги. В-третьих, с детских лет молодежь нужно правильно воспитывать. Объяснять, что есть основополагающие вещи, например образование и крыша над головой, а есть необязательные. И что основополагающие — значительно важнее.