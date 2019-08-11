Москвичей пригласили на занятия в центрах госуслуг с 12 по 15 августа
В столичных центрах госуслуг «Мои документы» с 12 по 15 августа пройдут занятия, на которых можно будет научиться передавать показания приборов учета онлайн, лепить из глины и высаживать кедр.
Занятия по компьютерной грамотности «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» позволят участникам научиться корректно записываться на прием в государственные учреждения и передавать показания приборов учета. Кроме того, на встречах можно будет узнать о существующих электронных услугах и получить ответы на интересующие вопросы.
Мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка» состоится 12 августа в центре госуслуг района Восточное Измайлово. Мероприятие, на которое не требуется предварительная регистрация, начнется в 14:00 и продлится до 15:00.
Занятие по лепке из глины «Преображенская сорока» пройдет 13 августа в центре госуслуг района Преображенское. Длительность встречи, которая начнется в 16:00, составит два часа.
С полным списком мероприятий и адресами центров госуслуг можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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