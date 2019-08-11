Экоотель: зачем они нужны и кто в них останавливается

Опубликован рейтинг стран с наибольшим количеством экоотелей — объектов размещения со специальными мерами по минимизации негативного влияния на окружающую среду. Анализ базы гостиниц, включающей в себя более двух миллионов вариантов жилья по всему миру, показал, что наибольшее количество экоотелей находится в Италии. Там их число превышает 3,5 тысячи. Россия вошла в двадцатку стран с наибольшим числом экоотелей. Больше всего экоотелей России расположено в Краснодарском крае, Калининградской, Владимирской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Вечерняя Москва» поговорила с управляющим подмосковного эко-отеля «Хоббитлэнд» Арсеном Алавердяном о том, что из себя представляет такой формат отдыха, как регулируется и развивается подобный бизнес в России.

— Что такое эко-отель?

— При формате «эко» отель максимально отказывается от предоставления технологичных услуг, а гости, в свою очередь, настроены таким образом, чтобы их пребывание нанесло наименьший вред окружающей среде. Например, они готовы к отсутствию электричества, стирке белья в химчистке, уборке помещений с пылесосом. Отсутствие электроэнергии для современного человека является большой проблемой, но люди ради этого в эко-отели и приезжают. Постояльцы для освещения помещения могут использовать керосиновые или газовые лампы. В нашем случае, хижины хоббитов освещаются электрическими лампами, но розеток в них нет, поэтому внутри нет ни телевизоров, ни электрических чайников, ни микроволновок.

— Каким еще образом обеспечивается минимизация влияния на окружающую среду?

— В некоторых отелях есть безотходное производство и замкнутый цикл воды. Идея в том, чтобы обеспечить гостям максимально возможный уровень комфорта, сопоставимый с традиционными отелями, только достигается он другими способами. Мы позиционируем себя как экоотель в формате глэмпинга, то есть гламурный или комфортный кемпинг. Это высшая степень развития экоотеля.

— Как такой вид бизнеса сейчас регулируется в России и насколько он перспективен?

— С юридической точки зрения такого типа гостиницы никак не классифицированы. Даже для обычных отелей классификацию до конца не разработали и не внедрили. Гостиничный бизнес, в принципе, не является лицензируемой деятельностью. Поэтому нет специальных нормативных актов, но есть общепринятые нормативы пожарной, санитарной и экологической безопасности, которые мы, конечно, соблюдаем. Сам сегмент бизнеса эко-отелей в России сейчас хорошо развивается, как и все, что связано с экологичностью. Так что спрос достаточно велик.

Добавим, что власти Москвы популяризируют тренд на «зеленое» строительство. Проект подразумевает природо- и энергосбережение, а также безотходность, что позволяет возводить экологично построенные здания.

Кроме того, столичные специалисты занимаются разработкой пилотных проектов по преобразованию солнечной энергии.

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