СМИ сообщили, стоимость номера отеля Андрея Малахова на отдыхе в Сен-Тропе
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов недавно отдыхал вместе с семьей на известном европейском курорте в Сен-Тропе. СМИ выяснили, что номер, в котором жил звезда, обошелся ему в четверть миллиона рублей за сутки.
Телеведущий расположился на время отпуска в гостинице Byblos Saint-Tropez. Номера там стоят 255 тысяч рублей в сутки. В апартаментах, оформленных в прованском стиле, есть свой садик и бассейн с подогревом. В отеле имеется фитнес-центр, спа-комплекс и рестораны, сообщает «Экспресс-газета».
Андрей Малахов опубликовал фото из отпуска на своей странице в Instagram, где стоит на территории отеля на фоне небольшого бассейна, рядом множество детских игрушек.
Поклонники телеведущего отметили, что он хорошо выглядит и попросили его поскорее возвращаться для съемок новых передач.
Читайте также: Малахов рассказал о праздновании 65-летия Крутого в турецком Бодруме