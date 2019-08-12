Писательница заявила, что Украина исчезнет «постепенно и незаметно»

Писательница, которая активно борется за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если ее жители будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

— Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега, — написала Лариса Ницой.

Она упрекнула украинские СМИ в недостаточном освещении двухсотлетия со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша и отметила, что журналисты больше внимания уделили годовщине со дня смерти советского поэта и певца Владимира Высоцкого.

— Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает, — отметила писательница.

По ее мнению, чтобы уничтожить Украину, не нужны танки, а достаточно просто не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться им, развивать, изучать и помнить.

Писательница Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла «быдлом» украинцев, которые слушают и любят российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование «русскоязычного культурного продукта». Также писательница высказывалась против использования на Украине «пропагандистских», по ее словам, учебников русского языка.

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