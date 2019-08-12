Виктория Макарская рассказала о трудностях в отношениях с мужем

Актриса и певица Виктория Макарская откровенно рассказала фанатам о трудностях в отношениях с супругом. Она сообщила, что у них бывают ужасные ссоры и характеры у актеров очень разные. Однако несмотря на это, пара очень счастлива вместе.

— Вопреки всему, несмотря на ужасные ссоры, несхожесть характеров и иные чисто человеческие проблемы, мы все равно друг за друга умереть готовы. И очень тяжело переносим разлуку, хотя когда мы вместе, иногда и кажется, что «поубивали бы». Мы реально очень счастливы, — написала актриса в Instagram.

Она уверена, что их с супругом объединяет любовь, которая никогда не может пройти. Это сильное чувство может исцелять любые отношения и сердца от обид и дурных помыслов. Виктория Макарская считает, что их брак с Антоном, построенный на вере, никогда не даст трещину и не разрушится.

Виктория и Антон поженились 16 лет назад. Актриса много лет не могла забеременеть, пока не пришла к вере. После этого у пары родились два ребенка: сын Иван и дочка Мария.

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