Число погибших в Китае из-за супертайфуна увеличилось до 43 человек
Число погибших из-за супертайфуна «Лекима», обрушевшегося в субботу, 10 августа, на восток Китая, увеличилось до 43 человек. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Основное количество жертв пришлось на уезд Юнцзя города Вэньчжоу. Там оползень заблокировал реки, и это привело к наводнению. Власти были вынуждены эвакуировать более миллиона местных жителей. В зоне тайфуна в общей сложности оказались более пяти миллионов человек.
Согласно информации, экономический ущерб от тайфуна, из-за которого подтопленными оказались более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.
В провинции Шаньдун, которую стихийное бедствие настигло в воскресенье вечером, уже погибли пять человек, еще семь пропали без вести. Тайфун уничтожил 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий.
Ранее власти Китая объявили «красный» наивысший уровень опасности из-за надвигающегося на восточную часть страны супертайфуна «Лекима». Тропический циклон дошел до побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян 10 августа. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Об этом сообщают РИА Новости.
Читайте также: Оползень уничтожил жилой городок фабричных рабочих в Индии