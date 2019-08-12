Московские психологи рассказали об опасности внеклассных кружков для детей

Психологи предостерегли родителей от поспешного выбора внеклассных кружков для своих детей. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, преждевременное обучение несовершеннолетних не только не принесет пользы, но и чревато переутомлением.

Специалисты утверждают, что все старания родителей обучить своих подрастающих гениев иностранным языкам или иным специализированным навыкам, будут тщетны, если заставить детей посещать занятия в возрасте до шести лет. В связи с этим к выбору внеклассных кружков следует подойти осмысленно. В противном случае, перегрузка может привести к стрессу.

В первую очередь, отмечает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина, родители должны определить, в чем состоит цель посещения дополнительных занятий. Это позволит выбрать нужный кружок с учетом на будущее ребенка. При этом важно ориентироваться именно на интересы малыша. В качестве отдельной рекомендации эксперт подчеркивает, что не следует отдавать ребенка в более чем три секции, чтобы у него могло остаться свободное время на досуг, общение со сверстниками и т. п.

Подробнее о допустимых объемах нагрузки рассказала медицинский психолог детской Морозовской больницы Татьяна Мачурина.

По мнению специалиста, при выборе кружка для ребенка крайне важно исходить из его возраста. К примеру, начиная с двух лет, он уже может заниматься ритмикой и физкультурой. В пять лет можно начинать посещать специализированные классы — танцы, профессиональный спорт, рисование, пение и прочее.

— Именно в этом возрасте ребенок уже обладает навыками выполнения действий по образцу, а это означает, что и обучение на этих кружках не будет для него бесполезным, но, напротив, заинтересует, — пояснила Мачурина.

Впрочем, постигать азы рисования или музыки можно и с годовалыми малышами, но в этом случае речь идет исключительно о развитии моторики, координации движений, чувства ритма и мелодии. Аналогичная ситуация и с освоением иностранных языков. По мнению психолога, изучать чужую речь лучше начиная с шести–восьми лет, когда сформируется основа родного языка.

Нагружать ребенка нужно постепенно: в старшем дошкольном возрасте занятия должны проходить не чаще двух раз в неделю по полчаса. В младшем школьном — четыре класса по 45 минут в неделю. В среднем школьном возрасте разрешается заниматься по шесть учебных часов не менее двух раз в неделю, а в старшем — 10–12 часов в неделю.

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