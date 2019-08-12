Роспотребнадзор назвал норму потребления сахара детьми
В Роспотребнадзоре призвали обратить внимание на содержание сахара в сухих завтраках (хлопьях). Превышение нормы потребления сладкого рискует нанести вред здоровью, заявили в пресс-службе ведомства.
В первую очередь пострадать от избытка сахара рискуют дети — основные потребители вкусных сухих завтраков. По нормативам употребление в пищу добавленного сахара не должно превышать десять процентов от суточной нормы калорий. По факту у малышей от трех до семи лет это значение составляет 14,5 процента. У более взрослых ребят — незначительно меньше, а у подростков достигает 13 процентов.
Эксперты поясняют: добавленным сахаром называют тот, который привносится в любое блюдо сверх того, что содержится изначально. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует перед покупкой хлопьев изучить марку продукта и процесс его изготовления. Два этих фактора прямо сказываются на содержании сахара в готовом завтраке.
Специалисты подчеркивают, что завтрак ребенка должен быть плотным. После него можно съесть что-нибудь сладкое в умеренном количестве. Об этом пишет ТАСС.
Читайте также: «Роскачество» рассказало о вреде готовых завтраков