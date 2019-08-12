Психолог рассказал, как побороть апатию и усталость

Российский психолог Валентин Гриценко поделился советами о том, как справиться с негативными эмоциями и апатичным состоянием.

Он объяснил, что с окончанием лета большинство людей чувствуют симптомы депрессии. Гриценко рассказал, что этого можно избежать, если начать уделять больше времени самому себе. Человеку необходимо хотя бы раз в день пребывать в спокойствии, наедине со своими мыслями. Эксперт отмечает, что это способствует моральному отдыху.

— Очень важно всегда, при любой загруженности, находить время для себя. Пусть, например, по утрам у вас будет немного времени на то, чтобы побыть наедине с мыслями, выпить с удовольствием чашку кофе или чая, полистать журнал, — объяснил специалист.

Помимо этого отмечается, что очень важно находить смелость отодвигать даже самые важные дела на второй план. Особенно это важно, если человек чувствует эмоциональный упадок. Гриценко советует выделить такой день, когда можно будет спать так, чтобы просыпаться не по звонку будильника, а после естественного пробуждения. Вставать с кровати следует не сразу. Нужно дать себе немного времени, чтобы насладиться теплом и уютом.

— Не нужно стесняться откладывать дела и баловать себя — это очень полезно для разгрузки психики и защищенности от стрессов, — заявил Гриценко.

Врач подчеркнул, что для приятного побуждения необходимо ложиться спать как можно раньше. Он объяснил, что самым полезным для центральной нервной системы считается сон с 23:00 до 2:00 ночи. А его продолжительность должна составлять не менее 7–8 часов.

Помимо прочего, специалист посоветовал включить в свой рацион орехи, особенно грецкие. Они полезны для хорошей работы мозга благодаря лецитину, который стимулирует мыслительную активность.

Кроме этого врач порекомендовал пить витамины и есть как можно больше свежих овощей, фруктов и зелени. Об этом сообщает «МедикФорум».

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