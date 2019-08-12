Александру Емельяненко не дали выступить на любительском турнире по боксу
Бойцу MMA Александру Емельяненко отказали в участии в мастерском турнире по боксу в Анапе. Об этом спортсмен сообщил в своем микроблоге.
Причиной недопуска, пишет Емельяненко, стало отсутствие у него звания КМС в любительском боксе. Сам боец хотел выступить на турнире, чтобы «отвести негатив» от данного вида спорта и привлечь внимание молодых людей к нему.
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Здравствуйте люди добрые! Ну, что я Вам хочу сказать: не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и всё о нём узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам учавствовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи! #Емельяненко #Россия #спорт #бокс #самбо
Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)
Впрочем, на отказ он отреагировал достаточно нейтрально, заявив, что ответственность за продвижение бокса берет на себя Федерация бокса России.
— Я мастер спорта международного класса по самбо! И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! — подчеркнул Емельяненко в Instagram.
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