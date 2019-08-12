Зрители обнаружили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
В киноленте «Однажды в Голливуде», которая, по замыслу создателей, должна отражать жизнь и атмосферу Лос-Анджелеса во второй половине 1960-х, заметили ляп: массивные часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке, как выяснилось, относятся к другому времени.
Издание Independent со ссылкой на сайт Worn and Wound уточняет, что модель Citizen 8118 Bullhead появилась в начале 1970-х. Следовательно, герой Брэда Питта Клифф попросту не мог быть их обладателем в 1969.
Больше таких деталей замечено не было.
Фильм «Однажды в Голливуде» рассказывает о попытках телеведущего Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт) построить карьеру в кинематографе. Исполнение обоих актеров высоко оценили в Американской академии киноискусств. Отмечается, что Ди Каприо и Питт могут стать обладателями премии «Оскар».
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