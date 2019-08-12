«Метод ракеты»: психолог рассказал, как справиться с прокрастинацией
Психолог Александр Шахов в комментарии «Дни.ру» рассказал, как справиться с прокрастинацией и не откладывать реализацию задуманных планов.
Эксперт не советует тратить много времени на теорию и размышления, следует переходить к практике, начиная хотя бы с малых шагов.
— Размышления, сомнения и колебания только отнимают у нас силы, которых в конце концов не хватает, чтобы приступить к реализации, — пояснил психолог.
Александр Шахов рекомендует использовать «метод ракеты». Для этого необходимо произнести вслух: «5-4-3-2-1... Начали!» — и начать выполнять определенное действие. Через несколько дней подобной практики человек замечает, что у него вырабатывается рефлекс, он начинает выполнять действие с меньшим сопротивлением. Через 21 день эта техника станет вашей естественной привычкой.
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