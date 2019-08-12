Городские службы готовы оперативно справляться с последствиями разгула стихии

Из-за сильного ветра и проливного дождя, которые обрушились на Москву накануне выходных, городские коммуникации не пострадали. Чрезвычайных ситуаций и серьезных нарушений в работе городских систем зафиксировано не было.

В конце прошлой недели в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий все коммунальные службы столицы оперативно перевели на усиленный режим работы. На круглосуточное дежурство вышли и специалисты Мосводостока. Они были готовы оперативно устранять нарушения, вызванные непогодой.

Хотя, по большому счету, в нормальной, стабильной работе системы водоснабжения и водоудаления города работники Мосводостока были вполне уверены. Ведь здесь не ждут, когда грянет гром, и периодически проводят проверки работы водостоков, прочистки коммуникаций и тому подобные мероприятия.

— Мосводосток проводит дополнительные работы по профилактической промывке водосточной сети по адресам, где в период осадков было зафиксировано скопление воды, — рассказал замначальника эксплуатационного гидротехнического территориального района № 2 ГУП «Мосводосток» Роман Марченков.

Проливной дождь провел «разведку боем» в понедельник и среду. В четверг вечером ударил еще, заручившись поддержкой порывистого ветра. Когда в пятницу синоптики пообещали «бурю столетия» и начался очередной ливень, главные борцы с потопами — специалисты Мосводостока — постоянно следили за тем, чтобы вода не скапливалась на проезжей части, на уличных тротуарах и во дворах домов. Для ликвидации возможных скоплений воды были задействованы 200 единиц специализированной техники и более 1,1 тысячи сотрудников ведомства. В пресс-службе предприятия сообщили, что ни в пятницу, ни в субботу экстренных и чрезвычайных ситуаций, вызванных интенсивными осадками, зафиксировано не было.

В режиме повышенной готовности работали и специалисты МОЭСК. На дежурство заступили 443 бригады — порядка 2300 человек, включая бригады по ремонту воздушных линий электропередачи и оборудования распределительных сетей. Специалисты держали наготове 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения — передвижные электростанции, позволяющие оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений.

Добавилось хлопот и у медиков. В пятницу, 9 августа, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 733,2 миллиметра ртутного столба. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что такие резкие скачки давления могут вызвать слабость и проблемы со сном. Негативно оно отражается и на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Правда, аномалия была недолгой: уже в субботу атмосферное давление вернулось в норму.

СПРАВКА

При обнаружении скопления воды во дворе, на тротуаре или на проезжей части можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону (495) 657-87-03.

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