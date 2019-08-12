Кубок 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту пройдет 13 августа
Кубок 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту пройдет во вторник, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.
— Кубок 80-летия ВДНХ по судомодельному спорту пройдет на третьем Каменском пруду у фонтана «Золотой колос» 13 августа, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что жители Москвы также смогут посетить в рамках мероприятия бесплатный мастер-класс по вязанию морских узлов. Известно, что за награду поборются 20 профессиональных спортсменов-судомоделистов. При этом у каждого участника соревнований будет свое судно. Всего пять классов моделей гражданских и военных кораблей поучаствуют в мероприятии.
Копии судов не отличить от оригинала: они правильно рассчитаны в масштабе и управляются на расстоянии по специальным радиоканалам. На гонках можно будет увидеть модели кораблей и лодок от 900 миллиметров до 1,4 тысячи миллиметров в длину.
В пресс-службе «ВДНХ» уточнили также, что вход будет свободным. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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